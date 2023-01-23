『OS7071■Burberrys/バーバリーズ■ツイードウールジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 01時 12分に出品され04月06日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品にご興味を持っていただきありがとうございます。



【商品特徴】

■Burberrys/バーバリーズ■ツイードウールジャケット

総裏 サイドベント です。



★カラー 紺系



★表記サイズ 100-90



【素材】 素材タグ画像をごらん下さい。





【実寸】

着丈： （約）77cm（襟下～裾）

肩幅： （約）47cm（両肩縫い目の直線）

袖丈： （約）62cm（肩縫い目から袖口）

裄丈（首元～袖口）： （約）cm（首元襟下～袖口）

脇下幅： （約）55cm（両脇下縫い目の直線）

首廻り： （約）cm

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1点毎にメジャーで計測するため若干の誤差はご了承ください。



【商品の状態】

内ポケットのボタンが1つありません。

内ポケットに記名があります。

中古品ですので着用による微妙な使用感はありますが目立つほどではなくまだまだ十分にお使いいただける状態です。



#古着大好きMCYBurberrys

#古着大好きMCYバーバリーズ

#古着大好きMCYジャケット



お値段に応じたフォロー割あります。お気軽にお声かけ下さい♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OS7071■Burberrys/バーバリーズ■ツイードウールジャケット