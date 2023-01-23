『COMME des GARCONS HOMME ウエストバック ウエストポーチ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 02時 01分に出品され04月14日 02時 01分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンオムのウエストバックです。

ZOZOTOWNにて購入致しました。

購入後3回くらい使用しました。

状態は目立った汚れや傷もなくかなり良いです。

カラーはネイビーです。

サイズは幅33cm 高さ15cm マチ10cm 重量150gです。



あくまでもUSED商品となりますのでご理解の上でご購入宜しくお願いいたします。



強度の高いポリエステル素材である〈CORDURA〉ナイロンを使用したウエストバックはコム デ ギャルソン オム オリジナルデザインによるもの。大きさの違う２種類のポケットにスライダー付きのジッパーによる実用的なデザインが特徴です。バッグのフロント部分にはブランドロゴである〈COMME des GARCONS HOMME〉を刺繍。ミニマムでありながらも主張のあるデザインはバックとしての用途以外にもアクセサリーの様に着こなしのアクセントとしても使用出来るアイテムです。



コムデギャルソン

ウエストバッグ

ウエストポーチ

ショルダーバッグ





カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COMME

des

GARCONS

HOMME

ウエストバック

ウエストポーチ