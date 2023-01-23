『プリズマレイ マックスマーラ ベルテットコート ベルト ウール ダブル ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 18時 12分に出品され03月30日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●アイテム

PRISMALEI プリズマレイ MaxMara マックスマーラ ベルテットコート ベルテッドコート ベルト ウール ダブル ブラック 黒 42 XL 大きいサイズ ロング丈 ヴァージンウール



●サイズ：タグ表記

42 XL

・着丈100

・肩幅41

・身幅 51

・袖丈 62



●素材・特徴

・タグ参照



●状態

目立った傷汚れなくまだまだお使いいただけます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





●その他

・梱包は簡易的で1番安い配送方法で行います。

・何かご質問ありましたらお気軽にコメントください。







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ プリズマレイ マックスマーラ ベルテットコート ベルト ウール ダブル ブラック