『美品 COACH オールドコーチ 9870 ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 39分に出品され03月17日 13時 39分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1度のみ短時間のお出かけに使用しました。

そのあと暗所にて保管しておりましたので

状態は良好かと思いますが

USEDですのでご理解頂けます方宜しくお願い致します。



【サイズ】

高さ：20㎝

横幅：24㎝

マチ：9㎝



ショルダーストラップ:約114㎝

斜め掛け可能

取り外し可能





カラー、ブラック

ハンドバッグ

ターンロック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品



COACH

オールドコーチ 9870

ショルダーバッグ