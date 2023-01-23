『Champion リバースウィーブ 完全 目無し 90s 初期 ボルドー M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 06時 48分に出品され03月22日 06時 48分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Champion Reverse Weave

90s 初期 完全目無し



探すとなかなか見つからないボルドーの完全無地です。



しかもこちらは90s刺繍タグの90年前期の初期型です。

※USA製



自然なフェード感がとてもかっこいいと思います。



経年による変化はございますが、着用に影響があるダメージはなく、裾や首元の穴あきなどもないため、グッドユーズドコンディション。



【仕様】

サイズ:M

ブランド:Champion



【実寸】

着丈:66

身幅:48

肩幅:42

袖丈:56.5



【高品質な素材】

このChampionのReverse Weaveスウェットは、90%コットンと10%アクリルの混合素材で作られており、柔らかさと耐久性を兼ね備えています。



- ブランド: Champion

- モデル名: Reverse Weave

- サイズ: Medium

- 素材: 90% コットン, 10% アクリル

- 色: ボルドー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

リバースウィーブ 完全

目無し 90s

初期 ボルドー M