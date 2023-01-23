『【美品】グッチ ネクタイ ブラック GG柄 高級 ハイブランド【イタリア製】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 55分に出品され04月11日 19時 55分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【はじめに】

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即購入、コメントなど、大歓迎です！







【ブランド】

GUCCI(グッチ)







【生産国】

イタリア







【素材】

キュプラ60%

シルク40%







【カラー】

ブラック

GG柄

GGロゴ

現行タグ

ジャガード織り







【状態】

大剣サイド付近に若干毛羽立ちのある箇所がございますが、目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。







【サイズ】

大剣幅：8.3センチ

全長：150センチ







【その他】

スーツ・ビジネス用だけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデにもオススメの一品です。



中古品ではありますが、慎重に保管しておりますので、安心して着用して頂けると思います。



気に入った方に大切に着用して頂けると嬉しいです！







【値引き交渉、割引について】

フォローして下さった方には、全商品5%OFFとさせて頂きます。



さらに、ネクタイを2本同時購入の方は200円引き、3本同時購入の場合は500円引きとさせて頂きます！

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#yosshy12 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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ハイブランド【イタリア製】