『【美品】アニエスベー/Agnes b カーディガンプレッション スウェット 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 14時 50分に出品され03月03日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎商品案内

アニエスベーのカーディガンです。近年モデル、定番のM001のカーディガンプレッション、コットンのスウェット生地(裏起毛)、パールのスナップボタンのボタンアップ、クルーネック、ポケットは無し、ショート丈、日本製です。



⚫︎カラー/色

ブラック/黒色



⚫︎素材

コットン100％



⚫︎サイズ【cm】

・表記 2

・身幅 46(脇下より採寸)

・着丈 44(襟の付け根より採寸)

・袖丈 47(肩から採寸)

・肩幅 39

＊平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。

＊トルソーはサイズ9号(Mサイズ相当)です。



⚫︎コンディション

使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。

こちらで購入しましたがサイズが合わず出品させていただきます。



※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】アニエスベー/Agnes

b

カーディガンプレッション スウェット 黒