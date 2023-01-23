『パッドin RIB mermaid Vカットキャミドレス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 21時 26分に出品され03月30日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このキャミソールワンピースは、シンプルでありながらエレガントなデザインが特徴です。リブ編みの素材が体にフィットし、女性らしいシルエットを強調します。



【素材】

リブ編みの生地は伸縮性があり、快適な着心地を提供します。軽やかで通気性も良く、季節を問わず着用可能です。



【用途】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く対応できるアイテムです。重ね着にも適しており、スタイリングの幅が広がります。



- 色: 黒

- 素材: リブ編み

- スタイル: キャミソール



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



柄···無地



シルエット···マーメイド



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シールームリン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ パッドin

RIB

mermaid

Vカットキャミドレス