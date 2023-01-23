『Roland Dixsonローランド ディクソン ウォレットチェーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 07時 59分に出品され03月07日 07時 59分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Roland Dixsonのシルバーウォレットチェーンです。



ローランド・ディクソン氏はナバホ族のアーティストです。



全長40cm



デニムにもミリタリーにも合います。



よろしくお願いします。







クロムハーツ エルメス シェーン ダンクル リーバイス インディアン ジュエリー アメリカン ヴィンテージ ビンテージ 501 505 90s 80s

66前期 ネイティブ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い

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