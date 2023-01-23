『訪問着 フルセット 着物 正絹 ベージュ 古典模様 G7【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 02時 39分に出品され03月27日 02時 39分に終了予定です。即決価格は10,202円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
❪7412❫ ❦ 牛首紬 訪問着 ❦ 白山工房 『市川純一郎』作
¥ 30855
大島紬 グレー 身丈160裄65
¥ 14900
結城紬 縦縞模様 上品な色味 着物 正絹 袷 広衿 RK-2199
¥ 8424
ZF535 袋帯 正絹 鳳凰 太鼓柄 銀箔 銀糸 手刺繍 高級 上質
¥ 10270
和装 草履 バッグ セット 帯地 梅 黒 ブラック 白 フリーサイズ w5-2
¥ 10842
Y1099◆美品 薄物『藤鼠色×フクロウ』洗える夏着物 小紋 着物
¥ 10608
大江山 鬼紬 絹100%
¥ 12350
①⑥③七宝 能衣唐織 黒地 洒落袋帯 正絹 美品
¥ 9360
【未使用】激レア 昭和レトロ サンエース 反物 浴衣 レディース 綿100%
¥ 9204
4k2330 振袖 正絹 袷 赤 白 青 ピンク 緑 花柄 和装 着物
¥ 10050
西村織物 紗半幅帯 四寸単帯 浴衣帯 半幅帯 正絹 未使用 新品
¥ 12220
単衣 正絹 ちりめん 小紋 白地に花
¥ 8034
KU1407 振袖 正絹 身丈164cm 着物 成人式 卒業式
¥ 12415
［1057］黒留袖 美品 花車吉祥文 比翼付 五つ紋 沢瀉 正絹 着物 袷
¥ 10450
袋帯 新品
¥ 4400000
付下げ 作家物 暈し模様 紬 濃鈍色 しつけ糸 K-3420
¥ 11900
YU21 袋帯 フォーマル 亀甲取レース華紋 プラチナ箔 逸品
¥ 12870
MARUKO 補正下着ベルアージュアヴァンセサクラ４/５カップブラ、D65
¥ 17996
落札価格10202円
648 入札履歴
終了
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