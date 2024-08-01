『COACH ショルダーバッグ グレー レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 14時 28分に出品され04月09日 14時 28分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このショルダーバッグは、COACHの洗練されたデザインが特徴です。高品質なレザーを使用しており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。

2024/08月に

軽井沢アウトレットで¥33000円購入。

数回しか使わない。



【機能性】

調整可能なストラップにより、好みの長さで使用可能です。また、外ポケットがあり、必要なアイテムをすぐに取り出せる便利さも魅力です。



【スタイリッシュなデザイン】

グレーの落ち着いた色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



- ブランド: COACH

- 色: 白

- 素材: レザー

- ストラップの長さ: 調整可能

- ポケット: 外ポケットあり

- ロゴ: COACHロゴあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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グレー

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