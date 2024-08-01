『COACH ショルダーバッグ グレー レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 14時 28分に出品され04月09日 14時 28分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格11500円
243 入札履歴
終了
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