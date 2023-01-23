『cantate 22SS コットンリネンスラックス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 16分に出品され03月23日 00時 16分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cantateのコットンリネン生地のツータックスラックスです。



品の良いオレンジブラウンの色味が特徴で、大人カジュアルなスタイリングにぴったりなアイテムです。



ツータックなので腰回りも美しいシルエットが保たれます。





定価は50,000円ほどですが、着用機会が減ってきたため少しお安めで出品いたします。



ブランドサイト

https://www.cantate.jp/concept 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ cantate

22SS

コットンリネンスラックス