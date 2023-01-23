『JWANDERSON ジェイダブリューアンダーソン トートバッグ フェルトバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 19時 25分に出品され03月22日 19時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。





○アイテム



JWANDERSON ジェイダブリューアンダーソン トートバッグ フェルトバッグ ロゴ グレー 大容量



○購入先

大手ブランドオークション購入





○商品真贋

ブランド品買取り店/リユース市場 鑑定済





○サイズ



縦約29cm

横約30cm

マチ約22cm

ハンドルの高さ約22cm





○状態



N/新品未使用

S/新品同様・未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

C/傷や汚れ等のダメージが多い中古品





→ A/使用感の少ない綺麗な中古品





※状態の最終判断は「画像」にてお願いいたします。





○状態の詳細

・バッグのふち、ロゴに多少の毛玉あり





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

業務の都合上、稀に配送が遅れる場合がございますがあらかじめご了承くださいませ。





○返金対応について

弊社は真贋や状態チェックに細心の注意を払っておりますが

万が一商品に不具合等ございましたらお問い合わせをお願いいたいます。







ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください。

最後までお読み頂きありがとうございました。





商品番号K202410005_10 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイダブリューアンダーソン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JWANDERSON

ジェイダブリューアンダーソン

トートバッグ

フェルトバッグ