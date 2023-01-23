『23区【高橋志津奈さんコラボ】ビスコースストレッチポンチ 2WAY ワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 07時 34分に出品され04月28日 07時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げしました。

15,500→12,500円

これ以上の値下げはしませんので交渉はお控え下さい。



23区高橋志津奈さんコラボ2wayで着回せるワンピースとなります。

こちらで新品を購入しましたが着用しなくなりましたので出品します。

冠婚葬祭など1枚あると便利です。シーズン問わず着用いただけます。

2回程入学式、保護者会で着用しましたが状態も良いです。クリーニングに出してクローゼットに保管していました。お写真にてご確認下さい



下記購入時のコメントをお借りします。↓



きちんと見えのワンピースは襟が取り外し可能な2WAY仕様。少しハイウエストなスカートの切り替えが、スタイル良く見せてくれフラットシューズ合わせでも安心なバランス。

取り外し可能な襟付きで、1枚で

済ませたい時は襟付きでサマになり、

ジャケットを合わせる時は襟なしで。

カラー：：ネイビー（濃紺）

定価：35.970

サイズ36

総丈106.5 身幅42.5 肩幅36.6 ウエスト74.0 ヒップ106.0 そで丈49.5 袖（二の腕）幅16.0

素人の測定ですので多少の誤差はご了承下さい



2回の着用ですが写真を撮っている時や包装時についた微キズ、スレ、微かなヨゴレなど見落としがある場合もございます。

判定の厳しい方はご遠慮ください。

神経質な方はご遠慮ください。

折り畳んで発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 23区【高橋志津奈さんコラボ】ビスコースストレッチポンチ

2WAY

ワンピース