『サルヴァトーレフェラガモ ケージバッグ グリーン ショルダー Ferragamo【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 17分に出品され03月26日 00時 17分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✿アイテム

立体的なスタッズと持ち手の結び目デザインが特徴的なFerragamo Cage Bag(フェラガモ ケージバッグ)。巾着タイプのソフトなレザー製ポーチは取り外し可能で、他のケージバッグに付け替えて様々な組み合わせも楽しめます。付属のストラップでショルダーバッグとしても使える2ウェイ仕様。



Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ

現行 ケージバッグ cage bag 山田優 谷まりあ 近藤千尋

ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー メイドインイタリー



定価33万



✿サイズ

縦22×横20×マチ12cm





✿素材

ラム/カーフ





✿カラー

グリーン





✿状態

フェラガモ正規店で購入しました。

一度短時間のみしか使用しておりません。

人気のバッグですので、お探しの方に是非。





✿配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、万が一遅れる場合はご連絡致します。



※コメント中であっても先に購入された方を優先します。また専用ページの作成は致しかねます。



※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サルヴァトーレフェラガモ

ケージバッグ

グリーン

ショルダー

Ferragamo