『新品！イチ i c h i｜Linen Tiered Shirt Dress 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 45分に出品され03月22日 20時 45分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付きのお品です！



i c h i｜Linen Tiered Shirt Dress



カラー ブラック

(ライラックブルーも出品しております。)



サイズ Free

実寸 身幅 63 着丈113 裾幅210





ショップ引用



ONLINE STORE 限定アイテムです。

ブラックリネンのスタイリングが引き立つ季節。しなやかな落ち感と上品な光沢ある上質なフレンチリネンのワンピースです。さらりと１枚で着てもきれいなディテールが映えます。思わずくるりと回りたくなるたっぷりシルエット。スタイリングのアレンジが効くシャツタイプのティアードワンピです。マットなブラックはカラーコーデを選ばず、重ねる色や素材を引き立てる効果も。レイヤードが楽しめるこれからのシーズン、自由な着まわしをお楽しみください。



レイヤードスタイルはもちろん１枚でのスタイリングも様になります。袖をウエストでギュッと結んでロングスカートとして着るのもおすすめです。前開きのシャツタイプなのでワンピースとのレイヤードやパンツ・スカートスタイルに羽織るようにプラスしても◎ コーデによってティアードの切り替えやボリューム感の映え方も変わります。

春夏は１枚で軽やかに、秋冬はコートやニットをさらりと合わせても素敵です。ショート丈のジャケットを羽織ったり、プルオーバーのニットやスウェットを重ねたスタイルもおすすめです。襟やカフス袖、スカート部分の広がりがアクセントになってバランスよくまとまります。夏らしいサンダルやエスパドリュ、麦わらにサンダル、バスケットなどに合わせて。秋からはソックスやタイツに革靴やブーツ、スニーカーなど足元のコーデを変えるだけでリネンワンピの印象も変わります。





☆注意事項☆

商品の採寸ですが、素人の為多少の誤差はご了承下さい。

新品未使用品ですが、自宅保管の商品ですので匂いやたたみジワなど細かい事が気になられる神経質な方はご遠慮願います。

小さく折りたたんでの発送になります。

クレーム、返品は対応できません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イチアンティークス

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黒