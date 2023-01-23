『ルイヴィトン バティニョール オリゾンタル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 38分に出品され03月12日 10時 38分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ルイヴィトン バティニョール オリゾンタル



2009年に都内のデパートで購入した物になります。

状態は写真をご確認ください。

一年程使用してから、自宅で保管してました。

付属品と購入証明も全て揃ってます。



高額商品のため、評価の悪い方とのお取引はお断りさせて頂きます。また、トラブル防止のため、必ずご納得の上ご購入下さい！



✳︎大幅な値下げ交渉はご遠慮願います。



ルイヴィトン/柄···モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン バティニョール オリゾンタル