『本日価格【美品】ADMJ リアルクロコダイル The Bee モバイルポーチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 07時 19分に出品され03月18日 07時 19分に終了予定です。即決価格は30,590円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本日(10日)のみの価格です

ご検討くださいませ♡



ADMJ

A.D.M.J.

エーディーエムジェイ

エーディーエムジェー



21SC080412

クロコダイル クラッチショルダー

モバイルポーチ



275,000円



カラーはブラック



リアルクロコダイルのショルダーバッグ

両面センター取り

表は当然ですが裏面もセンター取りです。斑模様の綺麗さを是非見ていただきたいです♡

とにかくとても素敵です

未使用ではないですが目立つ傷等無く綺麗です

画像でご確認ください



キラキラした綺麗なカラーのポロサスも素敵ですが落ち着いたブラックのクロコは使いやすいですよ

普段使いに是非！

使う程にツヤが出て素敵さが増します



付属のスリムウォレットとスマホを入れれば普段のお買い物に丁度良いです

カジュアルなバッグとの2個持ちも良いですね。もちろん素敵なバッグとの2個持ちでリッチにキメるのも素敵です♡



お値段お得だと思います

リアルクロコ欲しいなぁとお考えの方 是非いかがでしょうか

リアルクロコ大好きで良さをご存知の方も是非♡



付属品は箱・保存袋・ストラップ・スリムウォレット・ギャランティ・タグ



現行販売品です(ブラックはsold out)公式サイトで品番で検索していただくと詳細ご覧いただけます



素敵なバッグです

是非ご検討くださいませ



※牛革クロコダイル型押しではないです。リアルクロコです。

同じ形のバッグで型押しの物も公式サイトで見る事が出来ます。型押しの物はBeeがイエローでスリムウォレットがブラックです。どうか間違って購入されませんように。



ADMJ のバッグ数点出品中です

そちらも是非ご覧になってくださいね



以下 公式サイトより



開口:マグネットボタン付かぶせ

外側:オープンポケット1個

内側:メイン1室、オープンポケット1個

付属ウォレット:メイン1室、カード入れ8枚分

底鋲:なし

サイズ:W21×H12×D3cm

ショルダーストラップ:W5×105cm

重さ:約190g(内ショルダーストラップ95g)

マテリアル: クロコダイル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エーディーエムジェイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 本日価格【美品】ADMJ

リアルクロコダイル

The

Bee

モバイルポーチ