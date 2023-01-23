『olu. テーラードジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 28分に出品され03月31日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - 色: ベージュ

- 柄: チェック柄

- スタイル: ダブルブレスト

- ボタン: 2つのボタン

- 後ろデザイン: シンプルなデザイン



定価19000

3.4回着用しました 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ olu.

テーラードジャケット