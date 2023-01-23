『[美品]HUF ハフ パーカー モスグリーン プリント Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 09時 27分に出品され04月12日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:HUF ハフ

品名:パーカー プリント



色:モスグリーン(ベージュ)

サイズ:S



--サイズ詳細--

肩幅:約60cm

身幅:約58cm

着丈:約67cm

袖丈:約62.5cm

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少し立体感のあるプリントが施されたパーカーです！

春先まで着られる色味でかわいい〇

モスグリーンのようなベージュのような色味です！





※出来る限り商品の色・柄が伝わるように撮影しておりますが、見る環境により多少見え方は異なるかと思います、ご了承ください※





特に目立った汚れやダメージはございません。

1点ものですので、気になる方はお早めに❁﻿

なにかございましたらお気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ [美品]HUF

ハフ

パーカー

モスグリーン

プリント

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