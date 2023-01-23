『ARCTERYX SAWYER COAT サイズL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 18時 32分に出品され03月05日 18時 32分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクス ソーヤーコート

サイズ: L

GORE-TEXのフーデッドコート

カラー...ブラック

数回しか着ていないので状態はよいです。







サイズ⇒L

肩幅⇒約50cm

身幅⇒約62cm

着丈⇒約 85cm

袖丈⇒約68cm

平置きで計測しております。

特に目立つ汚れ傷などございませんが中古商品になりますので神経質な方はご購入お控えください。



防風性、耐候性に優れたコアロフトインサレーションを採用し、機能性とスタイリッシュさを両立したGORE-TEX INFINIUM™のジャケット。



素材···ナイロン



素材···ゴアテックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX

SAWYER

COAT

サイズL