『TATRAS フード付きダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 59分に出品され03月10日 19時 59分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

TATRASは高品質なダウンジャケットで知られ、スタイリッシュなデザインが特徴です。寒い季節に最適なアイテムです。



【機能性】

フード付きで、風や寒さからしっかりと守ります。ロング丈のデザインは、体全体を温かく保ちます。



【素材の特性】

ナイロン素材を使用しており、軽量でありながら保温性に優れています。耐久性も高く、長く愛用できます。



- ブランド: TATRAS

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付き

- スタイル: ロング丈

- ロゴ: 刺繍ロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



年に数回着用しておりました。

used商品になります。汚れ、破れなどないと思いますが見逃していたらすみません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

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ジャケット・アウター タグ TATRAS

フード付きダウンジャケット