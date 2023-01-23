『The North Face × hyke 黒 長袖 ハーフジップ スウェット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 20分に出品され03月28日 15時 20分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

The North Faceの高品質なスウェット。アウトドアやカジュアルなシーンに最適です。



【デザイン】

長袖でサイドにスリットがあり、動きやすさを考慮したデザイン。ハーフジップ仕様で、着脱も簡単です。



【素材】

厚手の生地で、保温性があり、肌触りも良好。寒い季節にぴったりのアイテムです。



- ブランド: The North Face

- 色: 黒

- デザイン: 長袖、サイドスリット

- ファスナー: ハーフジップ

- 素材: 不明だが厚手の生地

- ロゴ: 左胸にロゴあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ The

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