『Randy -5kg bicolor ensemble ワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 08時 45分に出品され04月17日 08時 45分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 タグ付き新品未使用

着る機会が無さそうなため出品します



カラー···ブラック



シルエット···マーメイド



シルエット···タイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Randy

-5kg

bicolor

ensemble

ワンピース