『✨極美品✨ Polo Ralph Lauren トレンチコート ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 19時 41分に出品され04月30日 19時 41分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨極美品✨ Polo Ralph Lauren トレンチコート ブラック



【スタイル】

洗練されたデザインのトレンチコートで、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

ボタンとベルト付きで、体型に合わせたフィット感を提供。ポケットも2つあり、実用性も兼ね備えています。



【ブランド】

POLO RALPH LAUREN (ポロ ラルフローレン)は、1967年にアメリカで創業したライフスタイルブランド。 イギリスの伝統的なファッションをアメリカ流にアレンジしたアメリカントラッド、アイビーファッションの中心的な存在です。





○ブランド…Polo Ralph Lauren



○カラー…ブラック



○サイズ…4 160/88A

・着丈 約101cm

・肩幅 約39cm

・身幅 約44cm

・袖丈 約62cm



ご覧いただきありがとうございます。



状態は、目立つ傷汚れは無いと思います。素人判断の為見落とし等ある場合がございますのでご了承願います。神経質な方は、ご遠慮願います。



※撮影用の美品等は、付属致しません。



他にもバッグや洋服や靴など多数取り揃えておりますので是非ご覧下さい。

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