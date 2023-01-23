『80sビンテージ VAN JAC VanGuards ウールスタジャン M 赤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 00時 51分に出品され04月15日 00時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1980S VAN JACのVanGuards ウールスタジャンです。ここ数年着用がない為、出品致します。

■サイズ表記 M

肩幅53ｃｍ（肩～肩）

身幅57ｃｍ（脇～脇)

着丈59ｃｍ（襟下～後裾)

袖丈52.5ｃｍ（肩～袖先)

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)





■商品状態

年代物になりますが、着用に差し支えるようなダメージはございません。ただ数点ほつれや、穴が空いてあります(写真でご確認下さい)。

ヴィンテージ品になりますので、神経質な方や完品をお求めの方はご購入お控え下さいますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80sビンテージ

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