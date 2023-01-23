『液晶モニター 9.7型 JAMMAアーケードゲーム基板やレトロゲームに【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 06時 04分に出品され03月14日 06時 04分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 保証6ヶ月付き

画面の幅と左右の位置調整できます。



電源供給用USBケーブルを追加しました。

2アンペアからのUSB充電器が使用できます。



アーケードアーカイブスなどのアスペクト比4対3のレトロゲームや縦画面シューティングや横画面のゲーム

等、コントロールボックスでの使用もオススメ



アーケードゲーム JAMMA基板にも対応※

レトロPC等の X1 turbo,PC8800,

X68000 Expert,X68000 Compact XVI等対応

アナログRGB信号は15khz 24Khz 31khzに対応

スクリーンの保護シートを剥がさずに撮影、

実際のLCD画面の表面は非光沢です。

※全てのゲーム基板との相性を保証するものではありません。

※状況によっては同期分離回路やアップコンバーターを経由して下さい。



Windowsにも対応しておりPCのデュアルモニター、セカンドモニター以外にもパンドラボックス、エミュレータMAMEや筐体の自作やモバイルモニターとしてもご利用頂けます。

アスペクト比、画面比率は4:3固定です。

VESA規格75mmのモニターアームやスタンドに対応



VGA入力端子D-Sub15ピンあり

HDMI入力端子あり

スピーカー2個内蔵※HDMI入力時のみ有効

音声出力イヤホン端子あり



■発送物

IPS9.7インチディスプレイ、

ACアダプター、

折りたたみ式スタンド

HDMIケーブル

※上記の発送物以外は付属しません。



10インチ

VGA

KVClab

ファミコン

エミュレーター

PCエンジン

アーケード

基盤

筐体

アケコン

pc9800

プレイステーション

小型モニター

イーグレット

ドリームキャスト

pc8800

X68000

RGB

メガドライブ

セガ

アストロシティ

サターン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: ～20インチ