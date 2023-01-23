『BALTSAR バルトサル チェア, ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 21時 58分に出品され03月23日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALTSAR バルトサル

チェア, ブラック

¥30,000

透明なシートシェルにビーチ無垢材製の頑丈な脚を組み合わせたこのチェアは、家の中に溶け込みやすく、ダイニングテーブルでいつまでも過ごしたくなる心地よさです

商品番号

305.321.39



サイズ



奥行き: 57 cm

高さ: 85 cm

シートの奥行き: 44 cm

シートの高さ: 45 cm

シートの幅: 46 cm

最大荷重: 100 kg

幅: 58 cm



パッケージの詳細

BALTSAR バルトサル

チェア

商品番号

305.321.39

幅: 58 cm

高さ: 48 cm

長さ: 60 cm

重さ: 8.60 kg

パッケージ: 1

商品の詳細



体を包み込むような丸みのあるシートと背もたれが快適な座り心地を実現します



組み立てが簡単です。工具やネジは必要ありません



ビーチ無垢材製の脚を使用している丈夫なチェア。より上質な雰囲気を演出します



お手入れが簡単です



デザイナー

Carl jerstam



素材

足:

合成ゴム

シートフレーム:

強化ポリアミド樹脂

インサート:

真ちゅう

シート:

ポリカーボネイト樹脂

脚:

ビーチ無垢材, 着色アクリルクリアラッカー

シートクッション:

合成ゴム100%, ポリエステル100%（リサイクル材料含有率100％）, ポリエステルわた

お手入れ方法

洗濯不可



漂白不可



タンブル乾燥不可



アイロン不可



ドライクリーニング不可



きれいな布でから拭きしてください



柔らかな布で水拭きしてください。汚れがひどい場合は、研磨剤の入っていない中性洗剤または石けんをお使いください



クレンザー、スチールたわし、酸性洗剤、カルシウム分解剤やアルコール、研磨剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください



乾いた肌をスクラブ剤でこすらないでください。必ず濡れた肌に使用してください



水を含ませた柔らかい布で拭いてください 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子 商品の状態: 新品、未使用