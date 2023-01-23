『i5 6400 6500 6600【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 04時 48分に出品され04月26日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ取り置きしません



i5 6400 2こ

i5 6500 2こ

i5 6600 1こ

の計5個セットです

いずれも動作確認済みです

中古なのでそれなりに使用感汚れあり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>CPU 商品の状態: やや傷や汚れあり