『GIA/RHW レザーショルダーバッグ 新品未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 48分に出品され03月27日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎イタリア製

イタリアのクオリティとクリエイティビティが感じられるアイテムです。



◎素材/サイズ

革

ハンドル高 57 cm, 奥行き 5.5 cm, 高さ 11 cm,

ハンドルの長さ 112 cm, 幅 14 cm





スモール / レザー / ブランドロゴ / 無地 / スナップ式の口金開閉 / 裏地あり / シングルハンドル / 繊維でない動物性素材使用 / カメラバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GIA/RHW

レザーショルダーバッグ 新品未使用