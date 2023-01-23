『未使用 AIR JORDAN 1 MID ジョーダン 1 ユニバーシティーブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 30分に出品され04月01日 01時 30分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|31cm以上
|ブランド:
|エアジョーダン
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aj1 Olivetoe
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落札価格10075円
175 入札履歴
終了
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