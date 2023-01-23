『未使用 AIR JORDAN 1 MID ジョーダン 1 ユニバーシティーブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 30分に出品され04月01日 01時 30分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは

JORDAN BRAND AIR JORDAN 1 MID UNIVERSITY BLUE

ジョーダン ブランド エア ジョーダン 1 ミッド ユニバーシティーブルー

になります。



このバージョンのAJ1は、マイケル・ジョーダンの最初のシグネチャーモデルを新しいカラーでアレンジしました。

上質な素材、柔らかいクッショニング、履き口のパッドで完璧なサポートを追求し、すべての始まりとも言えるシューズを称えた一足です。



新品未使用品です。



サイズ表記は

US13

JP31センチ



メインカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 31cm以上 ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 未使用 AIR

JORDAN

1

MID

ジョーダン

1 ユニバーシティーブルー