『美品 ルイヴィトン アズール サレヤ PM ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 13時 35分に出品され03月23日 13時 35分に終了予定です。即決価格は19,422円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 名古屋のルイヴィトンで買った確実な正規品です。

多少の使用感はありますが全体的に綺麗ですが厳しめでやや傷や汚れありとさせていただいてます。

サイズは縦22横36です。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 ルイヴィトン アズール サレヤ PM

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