『ホンダ HONDA レーシング racing オリジナル トレーナージャージ上着【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 18時 47分に出品され04月17日 18時 47分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です！

トレーナー！

サイズはＭです。

肘ヒジに当てパッチが付いてます。

ホンダコムテック製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ホンダ

HONDA

レーシング

racing

オリジナル

トレーナージャージ上着