『新品 Maison Kitsune ポシェット クロスボディバッグ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 58分に出品され04月17日 10時 58分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Kitsune メゾンキツネ ポシェット クロスボディバッグ ブラック black 黒 ショルダーバッグ 旅行 バッグ



ナイロンクロスボディポーチ

メゾン キツネ ナイロン クロスボディ ポーチ

ユニセックスデザイン



ナイロン製ポーチ ジップ付きメインコンパートメント ジップ付きフロントポケット Maison Kitsune文字入りストラップ（長さ調節可） クロスボディウェア

新品未使用です。タグ付き



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素材···ナイロン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品 Maison

Kitsune



ポシェット クロスボディバッグ ブラック