『マメクロゴウチ mame クラッチバック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 53分に出品され03月04日 02時 53分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離中につき出品いたします



ユニクロとのコラボが始まるよりも前のもので

タグは「Mame Kurogouch」ではなく

「ｍａｍｅ」という旧ロゴになります



購入時のタグあり 箱なし

定価：42,000円＋税

素材：ポリ塩化ビニル90%、アクリル10%

サイズ：H:14cm W:33cm D:5cm



※現在の価格は52,800円となっているようです



銀座三越で購入。

結婚式の二次会、普段のお出かけで２回ほど使用し、クローゼットにて長期保管しておりました。



職人の繊細な手作業によって組み立てられており、

見れば見るほど美しいです。

乳白色なので透け感もあまり気にならず

意外と季節問わず使えると思います。

デニムなどとあわせて普段使いもおすすめです。



素材の経年変化により現在はご覧の様なお色です。目立った傷や汚れはありません。

2枚目の画像がより実物に近いと思います。購入当時より若干オレンジ味が増したように感じます。

中古品ですので写真で状態をよくご確認いただきご検討をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マメ／マメクロゴウチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マメクロゴウチ



mame



クラッチバック