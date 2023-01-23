『ハンティングワールド ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 26分に出品され03月19日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンティングワールドのショルダーバッグです。ずいぶん前に購入して10回くらい使用しました。

縦34センチ 上部の横32センチ 底のマチ12センチです。表はダークグリーン 内部は鮮やかなオレンジです。

美品だと思いますが、あくまで主観なので気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ハンティングワールド ショルダーバッグ