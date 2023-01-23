『HHKB Professional Classic PD-KB401W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 04分に出品され03月17日 21時 04分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HHKB Professional Classic 英語配列／白

有線です。



中古品で購入して使っていましたが、不要になったため出品します。



動作確認済みです



スタンド部に接着剤がついており、立った状態で固定されています



ESCが少し強く押さないと反応しません



あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。



Happy Hacking Keyboard



接続形式...有線



キースイッチ...静電容量無接点方式



キーボード配列...英語 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり