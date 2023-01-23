『EPSON カラリオ pf-81 年賀状 ハガキ プリンター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 13時 35分に出品され04月25日 13時 35分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EPSON カラリオ pf-81になります。

pf-2019年と記載されています。

写真2 3 8が付属品全てです。

純正カートリッジは付け替え済みで空箱です。写真4が残りになります。(液晶の画面はスマホで撮影した為、変になっていますが実際は問題ないです。)





状態は年賀ハガキを作る為、数時間を何回か使った程度ですので本体の状態などキレイだと思います。



キーボードのような物も元々のフィルムを付けたままです。



付属の紙箱の開ける所が薄い為、テープで補強しています。



ワンオーナーですが中古品、自宅保管になる為、神経質な方のご購入はお控え下さい。



また発送の際は大型になる為、梱包に少しお時間を頂くかと思います。



何かありましたら質問お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり