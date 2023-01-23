『ハートマン インテンシティ ビジネスバッグ Navy【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 10時 21分に出品され03月08日 10時 21分に終了予定です。即決価格は30,090円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コレクション

Collection











1877年、米国ウィスコンシン州ミルウォーキーにてドイツ・バイエルン出身のトランク職人、ジョセフ・S.ハートマンによって創業されたハートマン。その歴史は客船や馬車による旅行用のトランクの製造及び販売を行う、ハートマン ラゲッジ社として始まりました。



数々の歴代の大統領にも愛用されてきた“ハートマン"のアーカイブデザインをベースに、現代的な機能をプラスした「INTENSITY COLLECTION (インテンシティ コレクション)」。



耐久性にすぐれたバリスティックナイロンに、使うほどに味わいを増すレザーを組み合わせた無駄の無いシンプルな外観は、アメリカブランドらしい質実剛健さを感じさせるコレクションです。



内装には、PC・タブレットの収納スペース、オーガナイザーポケット、バッグの背面にはスーツケースにセットアップ可能なスマートスリーブが全型に付属するほか、各型には機能的なポケットが各所に装備。ハートマンのロゴがプリントされたブラウンカラーの内装生地は、見た目の美しさだけでなく荷物の探しやすさも考慮。



専用ストラップ、保管用クロース、

ハートマン紙ショッピングバッグ付。



Tumiに飽きてリフレッシュしたい方や

ちょっと違うものをプレセントしたい方に

ピッタリの商品。



新品。返品不可。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハートマン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ハートマン

インテンシティ

ビジネスバッグ

Navy