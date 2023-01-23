『OY オーワイ ハーフジップ スウェット 2020 刺繍 オーバーサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 49分に出品され03月16日 08時 49分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●カラー



ブラック

黒



●サイズ



FREE



●寸法(平置き採寸)



着丈69

肩幅57

身幅57





●状態



目立った汚れなし





Z-25 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: オーワイ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OY

オーワイ ハーフジップ スウェット 2020 刺繍 オーバーサイズ