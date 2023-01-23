『audio-technica 手元スピーカー AT-SP767XR【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 00時 07分に出品され03月19日 00時 07分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 audio-technica

ワイヤレスステレオスピーカー

手元スピーカー



型番 AT-SP767XR



中古品に伴う多少の汚れはありますが、状態は良いです。

動作確認済み



中古品であることに納得の上ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーディオテクニカ