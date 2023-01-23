『MaxMara ベージュ ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 02時 36分に出品され04月28日 02時 36分に終了予定です。即決価格は36,080円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エコロジー素材】

リサイクルポリエステルを使用した高品質な素材で、環境に配慮しています。

又中綿は、ラクダの毛を入れており、

薄手なのに、とても暖かいです。



【デザイン性】

フード付きのデザインとジッパー仕様で、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



【保温性】

Cameluxeは、優れた保温性を持ち、寒い季節でも快適に過ごせるアイテムです。



- ブランド: MaxMara

- 色: ベージュ

- デザイン: フード付き、ジッパー

- 素材: Cameluxe（リサイクルポリエステル）

- 特徴: エコロジー対応、保温性

- 商品名: The Cube

サイズは、US4 となっていますが、

ダボとしたデザインで.通常MからＬＬ

サイズの方まで着られると思います。

私はユニクロだと、SからMですが、

かなり余裕があります。



また、新品、未使用の為、お値下げや返品はご遠慮お願い致します。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MaxMara

ベージュ

ジャケット