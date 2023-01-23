『ロエベ ゲートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 03時 37分に出品され04月16日 03時 37分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱なし



カラー:タン（ブラウン）



ストラップの長さ:63〜104センチ

高さ:12.5センチ

幅:21センチ

深さ:9.5センチ



こちらのサイトで購入しましたが、使う機会があまりない為出品いたします。



カラー···ブラウン



ロエベ/ライン···ゲート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロエベ ゲートバッグ