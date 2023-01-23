『希少⭐︎50s Pendleton ウールコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 16時 53分に出品され03月03日 16時 53分に終了予定です。即決価格は13,221円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【概要】

- ブランド: Pendleton

- 素材: ウール

- 色: ブラウン

- デザイン: ダブルブレスト

- ポケット: サイドポケット



着丈 90cm

肩幅 46cm

袖丈 63cm

身幅 48～56cm





50年代のペンドルトンヴィンテージコートです

状態はヴィンテージ品ながらかなりよく

他ではなかなかこのコンディションで見つからないかと思います。

形も古くならないデザインなので

私服での着用はもちろん、スーツの上からも羽織れる、

オンオフどちらでも着用可能なデザインです。



しっかりとしたウール生地で保温性が高く

裏地はキュプラ、シルク調の光沢と艶がある高級生地となっております。

サイズ感もかなり良く、昔ながらの肩が張るようなデザインではないので、カッコよく着ていただけるかと思います。

174センチ、73キロでジャストサイズくらいのイメージです。



極上の一品となりますので是非ご検討の程お願い致します。







【ブランドの信頼性】

Pendletonは、アメリカの伝統的なウール製品で知られるブランドで、品質と耐久性に優れています。



【素材の特性】

高品質なウールを使用しており、保温性が高く、寒い季節に最適です。



【デザインの魅力】

ダブルブレストのデザインは、クラシックでありながら現代的なスタイルを持ち、様々なシーンで活躍します。





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#菅田将暉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ペンドルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少⭐︎50s

Pendleton

ウールコート