『希少⭐︎50s Pendleton ウールコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 16時 53分に出品され03月03日 16時 53分に終了予定です。即決価格は13,221円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ペンドルトン
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落札価格13221円
701 入札履歴
終了
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