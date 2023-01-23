『【新品未使用】NIKE モアテン AIR MORE UPTEMPO 96【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 58分に出品され03月23日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから一度も履かず

自宅で保管しておりました。



状態は写真でご確認ください。



箱はないのでこちらで梱包し

別ダンボールにて発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm

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