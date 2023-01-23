『【新品】 山葡萄籠バッグ 山葡萄 かごバッグ スクエア型 保存袋有り【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 06時 21分に出品され03月17日 06時 21分に終了予定です。即決価格は28,968円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 タグ付き

山葡萄籠バッグ 内布の他に保存袋あります。



山葡萄で編まれた美しいデザインが特徴です。ブラウンの色合いが自然な雰囲気を醸し出し、どんなスタイルにも合わせやすいです。



サイズ

縦 約22センチ

横 約28センチ

マチ 約10センチ



500mlのペットボトル縦に入ります。



【機能性】

内ポケット3つ

（1つはファスナー有り）



内側にはダークブラウンの布が使われており、ギャザー入りの布袋が収納力を高めています。日常使いに便利なサイズ感で、軽量ながらも耐久性があります。



【スタイル】

スクエア型のシルエットと編み込みハンドルが、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- 素材: 山葡萄

- 色: ブラウン

- 内側の素材: 布（ダークブラウン）

- ハンドルのデザイン: 編み込みハンドル

- 形状: スクエア型

- 内側のデザイン: ギャザー入りの布袋







カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】 山葡萄籠バッグ 山葡萄 かごバッグ

スクエア型 保存袋有り