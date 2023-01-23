『authentic ミュウミュウ 2way リボン archive y2k 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 02時 05分に出品され03月12日 02時 05分に終了予定です。即決価格は30,590円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Authentic ヴィンテージ レディース ショルダーバッグ ハンドバッグ

偽物の場合、全額返金&返品対応







○サイズ

本体：W約25.5cm×H25約cm×D約15cm

ハンドル：約28cm

ショルダーベルト：約117cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立つダメージ等なくまだまだお使いいただけます♪



○カラー

黒



○素材

本革レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ブランドショップで鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さいませ^ ^



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

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