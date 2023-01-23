『ryzen7 5700x 新品バルク品 本体未開封【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 23分に出品され03月15日 17時 23分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のバルク品になります。

裏側ピンにも特に不良は見られません。

外箱は付属しませんのでご了承ください。

即購入可



CPU ryzen 5700x

ソケット形状:AM4

8コア16スレッド

クロック周波数:3.4GHz

最大動作クロック周波数:4.6GHz



対応マザーボードチップセット:X570, B550

上記のチップを搭載したマザーボード以外では動作しません。ご自身でご用意ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>CPU 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エーエムディー