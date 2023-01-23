『ryzen7 5700x 新品バルク品 本体未開封【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 23分に出品され03月15日 17時 23分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>CPU
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|エーエムディー
mvp75T DMA ボード カード Dmaボード
¥ 9360
極美品 ASUS ThunderboltEX4 拡張カード
¥ 9879
CartridgeReader V3 カートリッジリーダー SA1対応
¥ 7410
アースソフト PT3 おまけつき(互換品ロープロブラケット、ICカードリーダー)
¥ 11500
【動作未確認/ジャンク品】PC-98 日本テクサ製 Press98 説明書付き
¥ 12870
Dell 5N7Y5 Intel X710 LANカード
¥ 9048
OWC 10G Ethernet Adapter 10GbE PCIe4
¥ 12285
RAIDカード、960GB SSD 4台セット
¥ 9750
QNAP NAS 拡張カード QM2-2P-244A
¥ 11700
MIDIドーターボード Roland Sound Canvas SCB-55
¥ 5399999
ASUS サウンドカード Essence STX II
¥ 7410
アースソフト PT2 Rev.A 2枚 +PCIライザーカード
¥ 7410
確認用
¥ 1620000
25Gb Mellanox ConnectX-4 MCX4121A-ACAT
¥ 8580
PLEX PX-Q3PE4 PCI-Express テレビチューナー
¥ 12350
Binardat 10G イーサネット PCIe ネットワークアダプター
¥ 7800
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI 新品未使用
¥ 11500
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
¥ 11570
落札価格12675円
568 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！