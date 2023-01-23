『【美品】サカイ 19AW ジップアタッチメントニット M ネイビー 名作ニット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 09時 08分に出品され03月06日 09時 08分に終了予定です。即決価格は13,550円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド：sacai / サカイ



●商品名：19AW ZIP ATTACHMENT KNIT / ジップアタッチメントニット



●型番：19-04591



●商品内容：

ニット セーター ウール

バイカラー クルーネック 長袖

名作 ジップ ユニセックス

定価73700円



●カラー：ネイビー オレンジ



●サイズ：2(M相当)

身幅:49cm

着丈:66cm

ゆき:80cm

※全て平置き採寸です。素人採寸になりますのでご了承下さい。



●素材

ウール、毛：85%

ナイロン ：15％



●状態

目立った傷や汚れなく、まだまだ長く着て頂けます。



●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



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●即購入OKです。まだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。



●写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。また、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。



●発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。





〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】サカイ

19AW

ジップアタッチメントニット

M

ネイビー

名作ニット