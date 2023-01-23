『モンクレール ダウン SABY【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 02時 05分に出品され03月10日 02時 05分に終了予定です。即決価格は37,638円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨年専門店でのクリーニング後は、

着用しておりません。

ファスナーの金具にハゲがございます。



お色 : ネイビー

サイズ : 0



いかなる理由でも返品は出来かねます。

私自信がアローズで購入しました。

細かな事が気になる方はご遠慮ください。

気になる箇所があれば、お写真のアップも可能です。

お気軽にコメントお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール ダウン SABY